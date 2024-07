DIECI ANNI DI OBLIO PER LE STRADE PROVINCIALI DELLA PIANA

Nascondersi dietro un dito non serve. Sulla gestione della viabilità provinciale, la Città Metropolitana di Reggio Calabria continua a mostrare lacune e pressapochismo. Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi e lo ribadiamo adesso: servono interventi seri e urgenti per restituire un servizio pienamente fruibile e sicuro ai cittadini.

La situazione della rete viaria nella Piana è testimonianza evidente di questo disagio: da dieci anni le cunette delle arterie provinciali non vengono pulite e messe in sicurezza. Un fatto grave che se da una parte mette a rischio l’incolumità degli automobilisti (le strade diventano fiumi veri e propri in caso di pioggia e le bombe d’acqua sempre più frequenti stanno peggiorando la problematica), dall’altra accelera l’erosione del manto bituminoso, con conseguenti sprechi di risorse economiche.

Non meno gravi le inadempienze registrate a più riprese sul servizio di sfalcio. Erbe e arbusti, una volta tagliati, vengono lasciati ai margini delle strade, causando la riduzione della carreggiata e intralcio per gli automobilisti in caso di sosta forzata o manovra d’emergenza.

Ci chiediamo: come mai tutto questo? Lo spettacolo che si presenta agli occhi dei cittadini è indecente.

Sappiamo di grandi investimenti per feste ed eventi in alcuni centri della Piana (giusti e sacrosanti, sia chiaro): ma accanto allo straordinario, i cittadini vogliono anche la gestione dell’ordinario.

Città Metropolitana, se ci sei batti un colpo.