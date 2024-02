Si festeggia un successo, che vede il nostro Partito, cioè l’UdC, tra i vincitori di questa competizione elettorale, seppur di secondo livello. Difatti, si coglie l’occasione di congratularsi con il nostro Consigliere Provinciale eletto, ovvero Alessandro Lacquaniti, con cui ci felicitiamo e a cui auguriamo buon lavoro.

Certo, ora ci si dovrà interessare, più che mai, alla buona aministrazione, oltre a dare risposte giuste, precise e puntuali, ai cittadini di questa provincia, la quale è, principalmente, una delle eccellenze italiane del turismo. A tal proposito, l’Ente Provincia, con la nostra lista ‘Vibo al centro unica e legata nella concretezza’, si troverà ad avere spunti concreti e rappresentanza reale, di tutte le giuste istanze della cittadinanza, facendo una battaglia seria, ad esempio, alfine di migliorare sempre più, l’asse viario stradale, che collega Pizzo a Tropea, ovvero quello meglio conosciuto quale tragitto dei turisti, assieme a migliore la manutenzione delle altre arterie di collegamento, di pertinenza della provincia.

Su tali punti espressi, forti della nostra storia, della nostra coerenza e delle nostre ragioni, agiremo a favore dei cittadini, guidati dal nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, con un sempre maggiore raccordo con i nostri più stretti alleati della Lega, pure in considerazione delle deleghe in capo al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, Segretario della Lega, per l’appunto.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!