“Roseto Capo Spulico, a me particolarmente caro, cresce sempre di più ed io sono entusiasta di vedere, giorno dopo giorno, una Calabria più bella e piena di amministratori che rendono i nostri territori speciali”.

È così che interviene Graziano Di Natale (IriC), segretario-questore dell’Assemblea regionale a seguito del Festival Nazionale dell’Economia Civile tenutosi a Palazzo Vecchio a Firenze nei giorni scorsi, in cui la cittadina della costa jonica ha ricevuto il premio di “Ambasciatori dell’Economia Civile d’Italia”.

“Ecco perchè – afferma Di Natale – voglio congratularmi con chi ha raggiunto questo prestigioso risultato. Con la tutta la comunità di Roseto, con il Sindaco Avv. Rosanna Mazzia, sempre lungimirante, con la sua Amministrazione e con tutti i protagonisti di questa bella comunità”.

“È la dimostrazione – continua – di quanto sia fondamentale credere nei progetti, lavorare affinchè si realizzino e dimostrare che la carta vincente è sempre l’impegno”.

“Il mio augurio – conclude – è che questo risultato, raggiunto su scala Nazionale, possa diventare un esempio per tanti altri piccoli centri e borghi calabresi ma sopratutto che diventi una grande opportunità di sviluppo per i giovani. Oggi davvero il mio personale plauso al Sindaco Rosanna Mazzia che dimostra quanto sia propedeutico il rapporto tra le persone e il territorio e quanto la Calabria abbia bisogno di questi modelli di lavoro per sfruttarne appieno le risorse”.