De Magistris su Tansi: annuncia che va con il PD, meglio perderlo che trovarlo uno come lui.

“Tansi accusava la nostra coalizione di voler andare con il PD e quindi si allontanò raccontando una serie di bugie. Oggi l’affidabile Tansi annuncia che va con il PD. Dopo aver urlato nelle piazze contro il partito della torta, al quale evidentemente ora si vuole unire. Chi è coerente e credibile non tradisce e prova a scrivere la storia, chi è bugiardo tradisce e inganna. Meglio perderlo che trovarlo uno come lui.”

Lo afferma il candidato Presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris