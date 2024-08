Da venerdì 30 agosto, il Circolo del Partito Democratico di Siderno dà il via ad un “autunno militante”, cioè una serie di iniziative pubbliche nell’ambito di un programma di militanza politica fortemente voluto dalla Segreteria, dal Direttivo, dal Gruppo Consiliare di maggioranza, in sintonia con la rigenerazione politica del Pd calabrese.

Si parte, quindi, con ben quattro eventi che si svolgeranno nei prossimi due mesi, di cui il primo già fissato per il prossimo 30 agosto, alle ore 18.30, presso il giardino della Biblioteca comunale “Armando La Torre” di Siderno, cui parteciperanno l’Europarlamentare On.le Sandro Ruotolo, il Segretario regionale sen. Nicola Irto ed il Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni.

Gli altri appuntamenti, invece, vedranno la partecipazione dell’On.le Stefano Vaccari, dell’On.le Arturo Scotto e di Marco Furfaro della segreteria nazionale del partito.

Obiettivo di questa nuova stagione militante è quello di confrontarsi con chi vive i singoli territori e per ascoltarne le voci. Si tratta di vere e proprie occasioni di agorà politiche con gli iscritti, simpatizzanti e tutti i cittadini sulle questioni che riguardano la collettività locale e nazionale ed europea, su temi fondamentali come quelli ambientali, dell’Autonomia Differenziata, del lavoro, dell’agricoltura, delle infrastrutture, della pace.

Per questo è importante che la partecipazione sia quanto più ampia possibile per affermare che la politica deve nutrirsi delle migliori intenzioni e offrire proposte in grado di migliorare la vita della comunità, attraverso il filtro del confronto e dell’ascolto.

La costruzione di una alternativa alla destra, come spesso afferma Elly Schlein, è un obiettivo che passa anche da iniziative dal basso.

Il nostro auspicio è quello della più ampia partecipazione possibile.

La segretaria di Circolo del PD

Giusy Massara