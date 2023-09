“Custodire la memoria” un libro che contiene le biografie di 298 soldati taurianovesi, che persero la giovane vita durante i due conflitti mondiali del secolo scorso. Una ricerca iniziata nel 2015 e conclusa nel 2022 dall’autore del libro Rocco Carpentieri, ricercatore sui nomi dei soldati caduti durante i due conflitti mondiali.

La ricerca è stata condotta consultando documenti storici conservati in vari archivi italiani ed esteri tra i quali l’Archivio di Stato di Reggio Calabria. Documenti inediti, portati alla luce, per poter scrivere la storia di 298 ragazzi, caduti per colpa della guerra.

Nel libro sono riportati anche i nominativi dei soldati caduti nel corso del secondo conflitto mondiale, del comune di Terranova Sappo Minulio, in quanto, fino al 1946 era una frazione del Comune di Taurianova.

Oltre la biografia, nel libro, di 460 pagine, sono state pubblicate 90 fotografie che ritraggono i soldati caduti.

Il volume verrà donato alle Amministrazioni Comunali di Taurianova e Terranova Sappo Minulio alle scuole cittadine e agli archivi storici istituzionali, mentre la presentazione avverrà in autunno nei due comuni della piana.

La quota dei diritti d’autore viene versata in beneficienza all’Associazione: “Insieme verso Nuovi Orizzonti” di Frosinone, per il progetto Emmaus, sostegno per i bambini delle favelas.

Il libro è stato curato dalla casa editrice DBE Barbaro Editore e può essere acquistato presso la Storica Libreria Accardi sita in via Roma, 32 Taurianova, nonché sul sito della casa editrice dbebarbaroeditore.it.