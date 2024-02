”Congratulazioni a Taurianova, scelta dal Ministero della Cultura come Capitale italiana del libro 2024.

Una bellissima notizia per la nostra Regione, un motivo di orgoglio per tutta la Calabria.

Un’occasione per far conoscere a livello nazionale e internazionale una città piena di cultura e di tradizioni, cambiando la narrazione degli ultimi decenni e facendo emergere le opportunità positive del nostro territorio.

Auguri e buon lavoro all’amministrazione comunale e a tutti i taurianovesi, che saranno i veri protagonisti di questa importante ribalta”.

Saccomanno (Lega), Taurianova, Capitale italiana del libro, dimostra la valenza e concretezza dell’amministrazione a trazione leghista.

Il lavoro del Sindaco Roy Biasi e della sua amministrazione ha portato un eccellente risultato per la Calabria e per Taurianova riconosciuta dalla Commissione presso il Ministero della Cultura come “Capitale italiana del libero”. Un traguardo di estremo rilievo se si pensa che trattasi di una premialità che ha riguardato tutti i comuni italiani e che i finalisti comprendevano città di alto prestigio. Questo sta a dimostrare la grande valenza dell’azione attuata dall’amministrazione di Taurianova guidata magistralmente dal sindaco Biasi. Tutta la Calabria e la Piana di Gioia Tauro si stringono attorno alla città e non possono che essere profondamente contenti di un risultato che dimostra di come sia possibile amministrare bene anche in un comune del Sud quando vi sia una buona gestione, con prospettive e progettualità ampie. Di questo la Lega è consapevole e spera che tanti altri buoni sindaci si possano affacciare nelle prossime elezioni amministrative per cambiare seriamente il volto della nostra regione che non può continuare a perseguire delle politiche vecchie ed oramai più che superate. Non è il sistema “clientelare” che fa crescere una comunità, ma la capacità dei suoi amministratori di guardare lontano e di riuscire a predisporre una progettualità concreta ed efficiente. Taurianova e il suo sindaco hanno dimostrato di guardare lontano e di poter procedere nel migliore dei modi e con una visione più che innovativa.