E’ crisi profonda del calcio Cittanova. La società si era presentata con buoni propositi ad inizio campionato. Una campagna acquisti di alto profilo con l’arrivo dei vari Viola e Crucitti. I propositi erano quelli di organizzare una società di alta classifica in grado di poter concorrere alla vittoria finale nel campionato di serie D. Le ambizioni erano importanti, tanti a Cittanova sognavano, addirittura , la serie C. Ma si sa, nel calcio non contano i soldi, ma una buona organizzazione societaria che a Cittanova manca. Proprio ieri sera, un dirigente del Cittanova, sosteneva che l’obiettivo era quello di far meglio rispetto alla passata stagione…se questi sono risultati …Sconfitte su sconfitte, gioco inesistente, adesso si impone un cambio di guardia per rincuorare l’ambiente calcistico. Sui social monta la protesta contro la squadra e la società: “Umiliati in campo. Ancora una volta!. Squadra senza personalità e senza gioco, ennesima figuraccia! smarrito l’orgoglio, smarrito l’attaccamento alla maglia. Vergogna”. Ecco la rabbia degli irriducibili cittanovese calcio su Facebook