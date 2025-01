Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 23 gennaio scorso, in prima serata su canale 5,

Helena Prestes, modella brasiliana, sfoggiava il modello “Anastasia” creato dalla stilista Antonella Cuppari

per la sua collezione “Dreams Cuppari Couture”, un abito lungo, in velluto, di colore rosa antico, con dei

tagli ad intreccio che cingono la vita e lasciato la schiena elegantemente scoperta.

Antonella Cuppari, talento della moda, è la titolare del brand e dell’Atelier Cuppari Couture sito in Palmi, in

corso tenente Aldo barbaro 7, nel cuore della cittadina palmese, dove all’interno si possono ammirare le

creazioni della stilista e la sua passione per la moda.

L’Atelier Cuppari Couture nasce dall’idea e dall’esigenza della stilista Antonella Cuppari, di offrire

un’esperienza unica ed esclusiva a tutte le donne che non si vogliono accontentare e desiderano creare il

proprio abito su misura, rendendolo unico in ogni minimo dettaglio.

Pensato anche per tutte le spose che desiderano vivere un’esperienza intima e privata, creata su misura per

trasformare il loro abito da sposa da sogno in realtà.

A guidarla, nella sua ricerca e nel suo lavoro, è l’amore per la bellezza e per le donne: Antonella Cuppari

lavora per valorizzarle, per mettere in risalto la loro unicità, per far uscire il loro potenziale, ecco perché

propone all’interno del suo Atelier, al momento esclusivamente capi su misura. Uno spazio esclusivo dove

ogni dettaglio racconta un tocco di classe, in cui, il servizio e la consulenza, sono la priorità.

Sognatrice, tenace e ambiziosa, il suo nome è oggi associato al “Grande Fratello”. Il motivo? Helena Prestes,

modella brasiliana, oggi in gara nel reality, nonché la protagonista indiscussa di questa edizione, sfoggia

molto spesso outfit firmati Cuppari Couture.

Ad onor di cronaca Antonella Cuppari, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo talento ed è già

avvezza a vestire personaggi dello spettacolo: l’ultimo in ordine temporale? L’attuale opinionista del Grande

Fratello, Beatrice Luzzi, che ha indossato una creazione firmata Cuppari Couture sul red carpet della Festa

del Cinema di Roma. Ed ora l’inquilina della casa del Grande Fratello, la modella brasiliana Helena Prestes,

si è affidata per la seconda volta alle mani sapienti e competenti della Cuppari per la puntata che l’ha vista

rientrare nuovamente in casa del Grande Fratello in qualità di concorrente.

“È per me una bellissima vetrina – afferma la stilista Antonella Cuppari – andare due volte in onda su Canale

5 in prima serata con due abiti indossati da Helena, credo sia un traguardo prestigioso ed importante.

Ho avuto contatti da tutta Italia e molti apprezzamenti, molti influencer, blogger e giornali di moda, hanno

definito quelli di Helena, i migliori outfits delle due serate e questo mi rende orgogliosa”.

Gli studi al Polimoda di Firenze, la voglia di mettersi in gioco e l’apertura del suo Atelier Cuppari Couture.

La giovane stilista, si è rimboccata le maniche e in seguito ad un periodo orribile della sua vita, dove ha

dovuto affrontare la perdita della madre, ha scelto di mettersi in gioco e in proprio.

“Dopo la gavetta a Bologna, sono partita dal nulla, dal mio Atelier Cuppari Couture – spiega Antonellainizialmente ho lavorato come dipendente per diverse aziende in Toscana ed in Emilia Romagna, ma la

quarantena forzata prima e la perdita della mia mamma subito dopo, mi ha portato su un’altra strada; mi ha

riportata nella mia terra in Calabria, per stare vicino ai miei affetti e mi son data da fare e ho ricominciato da

qui!

In un mercato che dall’esterno può sembrare già saturo – aggiunge – nel mio Atelier offro creazioni

esclusivamente su misura, perché amo vestire ogni donna di qualsiasi età e qualsiasi taglia, con capi unici

nello stile che le valorizzino,

Un vestito non è mai solo e semplicemente un capo d’abbigliamento ma una rappresentazione di sé, della

propria personalità e indole. Gli abiti parlano di noi, dei nostri gusti e di ciò che ci contraddistingue dagli

altri. Per questo è importante scegliere sempre con cura quello che si indossa perché un abito che non

rispecchia la tua personalità non ti farà mai sentire bene.

Scegliere un (mio) abito su misura significa scegliere di fare un’esperienza unica, rilassante e piacevole, dai

tempi piuttosto lenti ma che ti porterà ad avere un abito personalizzato e quindi esclusivo.

Chi sceglie di affidarsi a me per i loro eventi importanti ma anche solamente per la realizzazione di un capo

su misura, dico spesso che questo significa anche scegliere di essere pazienti, di aspettare un certo tempo

prima di toccare, ammirare e indossare il proprio abito da sogno.

Occorrono ore di lavoro, che in alcuni casi diventano giorni, per realizzare un abito artigianale su misura.

A volte si procede in modo spedito e altre volte occorre rallentare il passo perché ci sono lavorazioni

che richiedono grande precisione e la fretta non sarebbe utile.

Questo tempo di attesa è però un tempo di pura emozione”.

Persona vulcanica e creativa amante di tutto quello che è il realizzare, nelle sue parole la stilista Antonella

Cuppari trasmette tutta la sua passione (immensa) per il suo lavoro e noi le auguriamo di continuare a far

parlare del suo brand Cuppari Couture, portando in alto il suo nome e quello della Calabria.