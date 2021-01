Il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte, sta valutando seriamente i criteri da adottare per abbassare la criticità dovuta all’aumento dei contagi, in rapporto del cosiddetto “tasso di occupazione” delle terapie intensive e soprattutto dei posti letto negli ospedali. Ci troviamo tra il 30% e il 40%.

Sotto tale soglia si rientra in automatico in “Zona arancione” o “Zona rossa”. Ed in base alle ultime disposizioni del ministro della salute Roberto Speranza e degli affari regionali Francesco Boccia, c’è anche la Calabria a rischio zona rossa.

Già nel nuovo Dpcm che come abbiamo anticipato più volte, entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio, “Oltre all’abbassamento delle soglie Rt pari a 1 per la zona arancione, e a 1.25 per la zona rossa, pensiamo di intervenire sugli indici di rischio anche per facilitare gli ingressi in arancione delle Regioni a rischio alto”.

Si valuterà anche la questione di prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile.

