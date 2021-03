Prima il marito, poi la moglie. A distanza di poche ore, la piccola comunità di Brattirò, frazione di Drapia, piange altre due vittime legate alla diffusione del coronavirus.

Nella notte, infatti, è prima deceduto il professore Ferdinando Rombolà, 78 anni. Poche ore dopo è morta, sempre a causa del Covid, anche la moglie. L’uomo, alcune settimane fa, era stato ricoverato per complicazioni dovute al Covid e da pochi giorni si era reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. Durante la notte la crisi e la morte.

A distanza di poche ore, poi, l’altra tragica notizia per la famiglia: a causa del virus non ce l’ha fatta neanche la moglie. È la seconda volta che nel comune di Drapia muore una coppia di coniugi. È successo all’inizio del mese di marzo.