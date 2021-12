C’è un boom di positivi a Taurianova con 174 attuali positivi, situazione preoccupante e a questo punto anche scenari da tenere in considerazione per il presente imemdiato anche in vista delle festività natalizie.

Il bollettino comunale diramato pochi istanti fa lascia poco spazio ad interpretazioni di sorta, in quanto con 130 novi casi c’è un incremento preoccupante, visto che come lo stesso Ente precisa nella pagina social istituzionale che “La crescita esponenziale del numero dei contagi, registrati negli ultimi giorni, ha creato ritardi nella comunicazione dei dati aggiornati che pervengono solo oggi al Comune di Taurianova. Pertanto l’incremento evidenziato nella grafica recupera tutti i casi non comunicati nei giorni precedenti”.

Nel bollettino non si registra nessuna guarigiione né nuovi decessi.

Attendiamo adesso le contromisure dell’Amministrazione Comunale in merito a questa situazione, sicuramente allarmante dal punto di vista dei contagi anche in prossimità delle festività natalizie.

Una delle condizioni primarie da adottare è quello della responsabilità personale di tutti i cittadini affinché si utilizzi inderogabilmente ogni misura di protezione, come le mascherine e altre prescrizioni per evitare ulteriori contagi, evitando possibilmente assembramenti senza alcuna protezione, ma soprattutto evitarli a prescindere.

(GiLar)