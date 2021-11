Situazione Covid-19 a Gioia Tauro

Positivi Prefettura 56 (tamponi molecolari)

Positivi Laboratori 4 (tamponi antigenici)

Guariti 1061

Deceduti 18

Situazione in aumento dei cittadini positivi al Covid-19.

Il covid non è ancora passato, ma continua a stare in agguato davanti a noi.

Non abbassiamo il nostro livello di guardia.

Continuiamo a rispettare le tre regole prudenziali anticovid: usare la mascherina in presenza di altri, rispettare il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani.

La pandemia non è ancora finita e l’unica arma che abbiamo contro il covid è il vaccino. Vaccinarsi è un dovere civico se vogliamo bene a noi stessi e anche agli altri.

Pertanto invitiamo tutti i nostri concittadini che ancora non si sono vaccinati a presentarsi al centro vaccini dell’Ospedale Civile Giovanni XXIII, anche senza prenotazione, con la tessera sanitaria e a vaccinarsi prima possibile.