Covid, 26.109 nuovi casi e 123 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento dei casi di contagio da Covid-19 in Italia, con il numero più alto di positivi della quarta ondata. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 26.109, un incremento rispetto ai 23.195 delle 24 ore precedenti ma con un numero superiore di tamponi effettuati, 718.281 e che determina un tasso di positività quasi stabile al 3.63%. Lieve calo dei decessi, 123 (-6).

I guariti oggi sono 13.704, gli attualmente positivi registrano un aumento di 12.277 unità, segnando un numero totale pari a 317.930. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari sono al momento ospitati 7.338 (+29), crescono le terapie intensive a 917 (+47) con 101 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 309.675 persone. Dal fronte delle regioni, la Lombardia oggi risulta prima per numero di nuovi casi (5.304), seguita da Veneto (3.383) e Lazio (2.652).

(ITALPRESS).