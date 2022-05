Un grandissimo successo di pubblico ha bagnato la prima giornata di Cosenza Wine District, il festival vinicolo che dallo Stretto al Pollino ambisce a raccontare le mille sfaccettature enologiche del territorio calabrese. L’evento, promosso dalla Regione Calabria con il patrocinio del Comune di Cosenza, ha registrato l’interesse di addetti ai lavori, cultori e appassionati che da tutta la regione, ma non solo, hanno riempito lo scenario della Villa Vecchia di Cosenza.

Più di 40 tra le migliori cantine calabresi hanno accompagnato il pubblico in un grande percorso di scoperta della cultura enologica calabrese. E oggi, domenica 22 maggio, si replica, dalle 12 alle 19, in un’inedita veste diurna, proseguendo, da un lato, nel viaggio di degustazione tra i tanti vini calabresi presenti, e dall’altro con le tante attrattive culturali: live, dj-set ed esposizioni artistiche.

Partecipare a Cosenza Wine District è molto semplice: ritirando il calice ed il porta calice all’ingresso della Villa Vecchia si potranno scoprire le tantissime cantine presenti lungo il percorso, con un ticket che darà la possibilità di degustare 5 vini a scelta. I ticket sono acquistabili all’ingresso, oppure online dal link: www.eventbrite.it/e/biglietti-cosenza-wine-district-2022-331437407207

Cosenza Wine District è uno degli eventi collaterali ufficiali del Concours Mondial de Bruxelles, la manifestazione enologica internazionale che si sta svolgendo in questi giorni a Rende (CS), che rappresenta una grande occasione di visibilità per tutto il territorio calabrese, Cosenza Wine District è la sua controparte territoriale, che ha l’obiettivo di creare una piattaforma di confronto e collaborazione per l’intero settore vitivinicolo regionale, farlo dialogare con settori affini (food, intrattenimento, arte) e farne una delle locomotive per lo sviluppo del territorio nel breve e medio termine.

Cosenza Wine District è un evento distribuito, ispirato alle grandi manifestazioni internazionali e ai grandi eventi enogastronomici. L’evento è organizzato da Saturnalia e Open Stage e patrocinato dalla Regione Calabria, Assessorato all’Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione nella persona dell’Assessore Gianluca Gallo, che lo ha fortemente sostenuto.

“Una grande festa ed allo stesso tempo un’occasione per creare consapevolezza dei prodotti di eccellenza calabresi, coniugando questo aspetto con una grande spinta enoturistica”, sottolinea Christian Russo di Saturnalia, tra gli organizzatori dell’evento.

Cosenza Wine District fa da collettore per un’offerta diversificata che nelle due giornate di sabato 21 e domenica 22 Maggio offre la possibilità̀ al pubblico calabrese e no, di godere delle esperienze proposte dalla manifestazione integrandole con la straordinaria offerta già̀ presente sul nostro territorio.

LE CANTINE

Vignaioli dell’Alta Calabria: Terre del Gufo, Cantine Elisium, L’Antico Fienile Belmonte, Cervinago, Ciavola Nera, Tenute Ferrari, Az. Agricola Maradei, Cerza Serra Wine, Azienda Vinicola Manna, Rocca Brettia – Tenuta del Travale – Magna Graecia – Spadafora – Spiriti Ebbri – Colacino – Terre di Balbia – Tenute Paese -Antiche Vigne – Masseria Falvo – Dell’Aera – Cantine Statti – Consorzio Cirò – Baroni Capoano – Ippolito 1845 – Zito – Iuzzolini – Fattoria San Francesco – Enotria – Termine Grosso – Dastoli – Casa Comerci – Benvenuto – Azienda Vinicola Tramontana – Zagarella – Criserà – Ceratti – Baccellieri – Consorzio Bivongi: Cantine Lavorata, Casa Ponziana, Feudo San Rosa, Murace Vini – Slow Food – Gal Savuto