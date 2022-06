La Croce Rossa Italiana – Comitato di Taurianova organizza un nuovo corso base per volontari che desiderino avvicinarsi all’associazione.

Il corso interamente online, prevede lezioni teoriche di Primo Soccorso, diritto Internazionale umanitario e alcuni accenni alla storia della Croce Rossa Italiana e Internazionale, ma anche la tematica sul primo soccorso in primis il Bls, Basic Life Support, sulla salute e sicurezza dei volontari.

Si tratta di informazioni e competenze che possono risultare davvero molto utili in caso di situazioni critiche che coinvolgano persone residenti o ospiti nelle nostre comunità.

Dopo trentanni di generoso servizio al territorio i volontari della Croce Rossa Comitato di Taurianova rinnovano l’appello a quanti , giovani e adulti, uomini e donne, intendano donare un po’ delle proprie energie a favore di chi ha bisogno.

Per informazioni potete contattare la CRI comitato di Taurianova all’indirizzo email taurianova@cri.it oppure al nr whatsapp 3405127373 oppure chiamate il numero telefonico della sala operativa 0966645410.