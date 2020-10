Il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, visibilmente molto preoccupato ha dato comunicazione dei dati pervenuti dall’Asp dei nuovi contagiati da coronavirus. Si tratta di “oltre 50 positivi e 150 in quarantena domiciliare”. Ed ha aggiunto che purtroppo è un dato che tenderà ad aumentare.

Per quanto riguarda le scuole resteranno aperte in quanto per ora non c’è preoccupazione visto che i contagiati sono solo due bambini.

Il sindaco ha concluso chiedendo la collaborazione di tutti i cittadini per affrontare al meglio questa nuova ondata di contagi.

(GiLar)