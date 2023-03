Alle ore 10,30 visita al Cimitero di Armo, luogo di sepoltura delle vittime del mare e degli ultimi della città, sito in Via Strada Santa Venere Gambarie, 10, Reggio Calabria, Spazio Donna deporrà una corona in ricordo di tutti i morti nel Mediterraneo sepolti presso il Cimitero di Armo, testimonianza della tragedia avvenuta nel 2016.

Un gesto simbolico per commemorare I MORTI NELLA TRAGEDIA DI CUTRO E TUTTI GLI INGHIOTTITI DEL MARE, PROVATI DA GUERRE E SOFFERENZE.

Vogliamo ricordare, per non dimenticare, tutti gli innocenti che hanno perso la vita sperando in un mondo migliore.

Vogliamo onorare le donne che hanno affrontato i pericoli del mare sognando di regalare ai loro figli un futuro di diritti e di giustizia.

Vogliamo commemorare le nostre concittadine sepolte in questo cimitero perché in assoluta povertà.

Il nostro gesto intende essere una denuncia all’indifferenza verso i deboli e i poveri. Vuole essere un tributo alla memoria e sottolineare quanto doloroso sia il problema della sicurezza delle vite umane che si affacciano alle nostre porte.

IN QUESTA GIORNATA PARLERA’ IL SILENZIO!

Gregorio Pititto Carmelo Gullì Rosetta Melidoni

(Segretario Generale CGIL) (Segretario Generale SPI CGIL) (Responsabile Coordinamento Donna)