Si chiude con un bilancio estremamente positivo per i Carabinieri del

Comando Provinciale di Vibo Valentia, la fase calda del Ferragosto.

Nella settimana appena trascorsa ed in particolare nel weekend di

Ferragosto, gli uomini della Benemerita sono riusciti a produrre

un’intensa attività di controllo del territorio vibonese, anche con servizi

straordinari presso i centri di maggiore afflusso turistico (Pizzo, Tropea e

Nicotera), negli orari della movida notturna, in stretto coordinamento

con le altre Forze di Polizia e in linea con gli auspici espressi in sede di

Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica dal Prefetto Roberta LULLI.

Significativa e motivo di particolare soddisfazione per i vertici dell’Arma

l’assenza sul territorio di eventi delittuosi e di sinistri stradali gravi,

nonostante il grande flusso veicolare, a beneficio dei tanti turisti e dei

cittadini vibonesi, che hanno potuto così trascorrere in piena sicurezza e

serenità questo periodo.

Se il principale obiettivo era quello di garantire sicurezza alla

popolazione, insieme alle altre Forze di Polizia, non sono però mancati

per i Carabinieri i risultati anche sotto il profilo della repressione dei

reati, tra i quali si segnalano le seguenti operazioni andate a segno.

Sorpresi alla guida senza patente, senza copertura assicurativa e in

stato di ebrezza alcolica

A Mileto, un motociclista, è stato sorpreso dai Carabinieri della

Radiomobile di Vibo Valentia, alla guida di un motoveicolo che non

poteva circolare perché precedentemente sottoposto a sequestro dagli

stessi militari, appena 3 giorni prima. In particolare, la stessa moto, gli

era stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale perché il

motociclista è stato sorpreso alla guida senza patente e privo di

copertura assicurativa. Come se due sequestri nel giro di 24 ore non

bastassero, il soggetto non si è dato per vinto ed ha continuato

imperterrito ad assumere una condotta illecita sotto il profilo della

circolazione della strada. A poche ore di distanza, ha deciso di passare

dalle 2 ruote ormai affidate ad un deposito giudiziale, alle quattro ruote.

È stato infatti nuovamente fermato alla guida di una vettura senza

averne alcun titolo vista la patente ritirata. La vettura è stata sottoposta

a sequestro e affidata anch’essa al deposito giudiziale.

Ad un altro utente della strada, sorpreso alla guida di un motoveicolo

senza copertura assicurativa e con patente revocata, oltre le sanzioni

amministrative sono stati contestati anche illeciti penali. Durante la

perquisizione del veicolo è stato trovato infatti un coltello a serramanico

di genere vietato.

Lungo la Costa degli Dei, ad una ragazza è stata ritirata la patente per

guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre ad un giovane è stato

sequestrato un coltello a serramanico del genere vietato.

Oltre trecento i veicoli controllati in tutta la provincia, numerose le

infrazioni al codice della strada elevate, che nei casi più gravi hanno

comportato il ritiro della patente: una decina in tutto i documenti di

guida ritirati.

Occupazione abusiva di area demaniale

A Spilinga, durante i controlli alle strutture ricettive situate lungo la

costa, un imprenditore turistico è stato segnalato alla Procura di Vibo

Valentia perché ha occupato arbitrariamente un’area demaniale

marittima dell’estensione di circa 300 mq, mediante l’installazione di

ombrelloni, lettini e sedie a sdraio senza alcuna autorizzazione.

Spaccio, uso di sostanze stupefacenti e assuntori segnalati alla

Prefettura

A Vibo Marina, ambito specifica attività di contrasto allo spaccio di

sostanze stupefacenti nelle zone turistiche, ai Carabinieri della locale

Stazione, è saltata all’occhio un’insolita pianta posta sul balcone di

un’abitazione. Tra i vari vasi con fiori e piante ornamentali spiccava

infatti una pianta di canapa indiana dell’altezza di circa 180 cm.

I Carabinieri non perdono tempo ed entrano subito in azione con

un’immediata perquisizione domiciliare. Durante le operazioni di ricerca,

ad insospettire particolarmente i Carabinieri, è stata la struttura

piuttosto insolita di un tavolo in legno. Occultate nel sottofondo ricavato

sul piano di appoggio, trovano infatti diverse dosi di sostanza

stupefacente del tipo marijuana e haschisc. Sempre nello stesso

nascondiglio sono state rinvenute inoltre diverse confezioni di

cellophane vuote e un piatto con residui di polvere bianca che insieme a

tutto lo stupefacente trovato è stata repertata per le successive analisi

di laboratorio. Il responsabile è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Non sono mancati i sequestri di sostanze stupefacenti di modica

quantità, per uso personale. Per gli assuntori, è stata inviata la prevista

segnalazione al Prefetto di Vibo Valentia.

Arresto per Armi

Durante un controllo alla circolazione stradale, nei pressi del nevralgico

svincolo autostradale di Sant’Onofrio, i Carabinieri della radiomobile di

Vibo hanno notato l’andatura piuttosto insolita di un veicolo. Alla vista

dei Carabinieri l’uomo alla guida ha infatti effettuato una manovra

indecisa che ha subito destato sospetto. Parte l’inseguimento lungo un

breve tratto dell’A2 dove l’uomo è stato fermato. L’immediata

perquisizione del veicolo ha dato esito positivo: occultata ed avvolta in

un panno, hanno trovato la pistola e le munizioni incastonate in

un’insenatura ricavata dietro il vano porta oggetti.

Interventi per liti tra vicini

A Vazzano, al termine di un’attività investigativa avviata dopo le

reciproche querele presentate da due famiglie, maturate a causa di

dissidi privati, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato

all’Autorità Giudiziaria due persone per lesioni personali.

Uno scenario più allarmante si è presentato invece a Rombiolo: una lite

tra due vicini armati rispettivamente di ascia e di un affilatissimo coltello.

Tutto lasciava presagire il peggio, ma il tempestivo intervento dei

Carabinieri della locale Stazione, allertati da una richiesta d’intervento al

112, ha evitato più gravi conseguenze. Il litigio, fomentato dagli

interminabili schiamazzi notturni, è giunto al culmine nella mattinata

odierna, quando, giunti i Carabinieri nei pressi dell’abitazione dei due, li

trovano a brandeggiare le loro armi l’uno contro l’altro, tra le urla di

minacce di morte più disparate. L’intervento è stato fulminio, i due sono

stati immediatamente disarmati e riportati alla calma. Dai primi

accertamenti, è scattata per entrambi la denuncia per detenzione

abusiva di oggetti atti ad offendere.

Borseggi

A Tropea, i Carabinieri della Compagnia, durante i servizi preventivi

svolti nelle aree maggiormente frequentate dai turisti, spesso bersagli

dei borseggiatori, hanno ritrovato uno smartphone che era appena stato

rubato. Grazie alle preziose e tempestive indicazioni della vittima, la

quale si è subito rivolta all’Arma, i Carabinieri hanno individuato e

perquisito il potenziale borsaiolo trovando l’oggetto della refurtiva che è

stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

Rintracciata una persona su cui gravava un provvedimento restrittivo

e Daspo

A Vibo Valentia, è stata controllata una persona a cui era stata notificato

un Daspo, cioè il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono

manifestazioni sportive di ogni squadra e categoria, comprese le gare

amichevoli, nonché quelle disputate dalla Nazionale Italiana, per la

durata di due anni. I Carabinieri della Stazione di Vibo Valentia l’hanno

scoperto all’atto di un controllo svolto durante i servizi preventivi

predisposti in questi giorni di esodo. Il soggetto si è “guadagnato” il

Daspo perché riconosciuto colpevole – dal Tribunale di Vibo Valentia – di

gravi disordini in occasione degli incontri della U.S. Vibonese durante la

stagione calcistica 2015. Come se non bastasse è stato anche

condannato, con il medesimo provvedimento, alla pena detentiva di un

anno e 3 mesi. Pena a cui gli è stata data possibilità di sottrarsi

legittimamente presentando un’istanza di misura alternativa alla

detenzione. Ma lui, all’epoca della notifica, anziché presentare l’istanza,

ha pensato bene di andare a vivere in Germania. Sono così scattate le

manette e per lui si sono aperte le porte del carcere di Vibo.