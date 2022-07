La Polizia Locale di Reggio Calabria nell’ultimo fine settimana ha sviluppato un massivo controllo di polizia stradale ed amministrativa , che si è giovato di 18 unità, 6 veicoli una stazione mobile etilometri e precursori per controlli dello stato di alterazione da sostanze alcoliche o psicotrope Le attività si inquadrano nel più generale dispositivo di prevenzione delle condotte di guida particolarmente pericolose che statisticamente fanno purtroppo aumentare i sinistri soprattutto nei fine settimana estivi. I servizi sono stati svolti anche in orario notturno. Controllati circa 120 veicoli. Elevate oltre 70 sanzioni al CDS. Sette le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Contestualmente l’ufficio polizie specializzate ha ispezionato numerosi esercizi pubblici e lidi balneari. Due di questi ultimi sono stati sanzionati in quanto avevamo occupato area comunale non ricompresa nel titolo autorizzativo. Controllata e fatta rispettare anche la recente ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore degli esercizi pubblici.