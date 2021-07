Continua incessante l’attività dell’ANPI di Reggio Calabria in vista delle prossime iniziative estive che porteranno l’Associazione a definire date e luoghi dei vari incontri non solo per i soci, ma per tutta la cittadinanza, con particolare attenzione, soprattutto ai tanti ragazzi e ragazze, che hanno manifestato interesse verso l’Associazione dei partigiani, sulle tematiche locali e nazionali, dalla Costituzione all’antifascismo al tema dei diritti civili come il disegno di legge Zan. Nei prossimi giorni saranno definiti alcuni adempimenti statutari che porteranno presto all’inaugurazione della sede della costituenda sezione Condò. Analoghe iniziative sono avviate in provincia. La sezione Condo’, seppur in condizioni operative ancora da completare, ha portato avanti nei mesi scorsi, una serie di iniziative con largo consenso delle cittadine e dei cittadini di Reggio Calabria e non solo. Entro il mese di luglio è in programma una manifestazione sul tesseramento e sulle prospettive di crescita dell’Associazione viste le tante richieste di adesione che si stanno raccogliendo. Per il 25 luglio, giornata nazionale dedicata da Casa Cervi al ricordo della caduta del fascismo, sarà organizzata la tradizionale pastasciutta antifascista. In programma anche una rassegna di presentazione di alcuni libri con al centro il ruolo dei Partigiani calabresi nella Resistenza, temi legati al razzismo, alle problematiche dell’immigrazione. Insomma una Associazione viva, piena di entusiasmo, con l’unico obiettivo di continuare sulla strada tracciata dalla Storia gloriosa, dei partigiani e dalle partigiane, nata 77 anni fa che intendiamo continuare ad onorare nella nostra città.