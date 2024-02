Conia e Caruso indignati per vile atto contro Don Giovanni Rigoli

I Sindaci della “Città degli Ulivi” esprimono sconcerto e sdegno per l’ulteriore vile e inqualificabile episodio di cui è stato vittima Don Giovanni Rigoli, già aggredito pochi giorni fa nell’esercizio del suo ministero pastorale.

Ferma ed incondizionata condanna per l’azione delittuosa che, ancora una volta, colpisce l’intera comunità diocesana, il Vescovo e il clero, la città di Varapodio, da sempre estranea a logiche criminali e contrarie alla tutela dei diritti individuali e collettivi.

Anche per questo l’Associazione si stringe solidale al Sindaco Orlando Fazzolari e a Mons. Giuseppe Alberti per ribadire il totale ripudio verso ogni forma di violenza.

A don Giovanni si rinnovano i sentimenti di vicinanza e l’invito a non recedere di fronte a questi atti intollerabili, unitamente all’incoraggiamento teso a rafforzare l’impegno pastorale, respingendo intimidazioni e tentativi di prevaricazione.

Alla magistratura, alle forze dell’ordine e a tutti gli organi dello Stato si chiede adeguata attenzione e l’adozione di opportuni interventi per confermare, anche in questo territorio, il primato della legalità e per tutelare il sacrosanto diritto di quanti intendono esprimere il proprio impegno civile attraverso le azioni quotidiane a favore della comunità.

IL PRESIDENTEDELL’ASSEMBLEA

Michele Conia

Il Presidente del comitato

PINO CIAMO

Ieri a Varapodio si è perpetrato un atto mafioso, vile e criminale. La macchina bruciata al parroco don Gianni Rigolo, l’incendio della canonica, sono inconcepibili, a tanto è arrivata la miseria umana – e la società così detta civile, deve interrogarsi sul perché si é arrivato a tanto, e trovare risposte adeguate. Nel rinnovare a don Gianni Rigoli e alla comunità di Varapodio la nostra vicinanza, auspichiamo che le forze dell’ordine assicurino al più presto i colpevoli di questo atto criminale. Pino Ciano segretario provinciale del partito Rifondazione Comunista di Reggio Calabria

GIACOMO SACCOMANNO

11.- Saccomanno (Lega). Incendiata l’auto del Parroco di Varapodio. La Calabria ha necessità di un piano straordinario per la sicurezza: incendi, aggressioni, insulti, minacce, un clima di terrore che sta mettendo a rischio la libertà.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno

ADRIANA MUSELLA

Esprimo sconcerto per quanto accade in #Calabria ai danni di un #sacerdote.

Purtroppo la cultura della sopraffazione infesta ancora alcuni territori. Tutta la mia vicinanza a don Giovanni Rigoli.

La malapianta e’ piu’ viva che mai.

Credo che la cittadinanza tutta dovrebbe scendere in piazza e mostrare concretamente la propria indignazione.

Che don Giovanni abbia adeguata protezione.

Lo Stato ha il dovere di assumere opportuni provvedimenti.

AdrianaMusella

gia’ Presidente Coordinamento Nazionale Antimafia

SINDACO FRANCESCO NICOLACI MELICUCCO

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale condannano con fermezza l’atto vandalico contro Don Giovanni Rigoli, al quale esprimiamo affetto e vicinanza.

Sottolineiamo che nessuna motivazione giustifica tali gesti. Non bisogna cedere alla paura, ma con coraggio costruire una società più sicura e solidale.

Varapodio, Noi Moderati Reggio Calabria: “Piena solidarietà a don Giovanni Rigoli”

Preoccupazione per l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti del sacerdote

REGGIO CALABRIA – 4 febbraio 2024 – In una nota i dirigenti di Noi Moderati della provincia di Reggio Calabria esprimono solidarietà per l’atto intimidatorio che si è verificato ieri a Varapodio. Persone non identificate, hanno dato fuoco all’auto alla Fiat Panda del parroco di Varapodio don Giovanni Rigoli, già protagonista nei giorni scorsi di un’aggressione.

“Atti intimidatori – si legge nella nota – come quello consumato ieri non devono scoraggiare don Giovanni nella sua delicata missione. Quanto accaduto deve interpellare in modo forte tutta la comunità civile perché ogni forma di attacco alle persone è deprecabile e non si piò assolutamente tollerare. Da parte di tutti si deve alzare un grido coraggioso contro ogni scelta che possa minacciare la comunità”.

“Condanniamo – concludono i dirigenti provinciali di Noi Moderati – ogni forma di violenza e auspichiamo che don Giovanni riprenda pienamente e serenamente la sua attività. Nel contempo auspichiamo da chi di dovere, un intervento adeguato per punire i ripetuti atti compiuti contro il sacerdote. Il nostro territorio non può smarrire la strada della legalità ed essere suo malgrado scenario di questi tristi eventi”.