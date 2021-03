Coni Calabria, le congratulazioni di Nicola Irto al presidente Condipodero

“La rielezione alla guida del comitato regionale del Coni è la conferma dell’eccellente lavoro condotto dal presidente Maurizio Condipodero in questi anni e dimostra un larghissimo consenso che esprime autorevolezza e valore della rappresentanza”. Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Nicola Irto, nel congratularsi con il massimo rappresentante dello sport calabrese.

“Condipodero, al quale mi uniscono antichi sentimenti di amicizia, saprà rappresentare anche nel prossimo quadriennio olimpico un mondo vitale e prezioso, dal punto di vista sociale, come quello dello sport. In una regione come la nostra, contrassegnata da gravi forme di povertà educativa, lo sport ha salvato dalle devianze intere generazioni di ragazzi. Il lavoro di Condipodero, in questo contesto, è stato fondamentale per dare credibilità e forza alla voce di questo settore non solo in Calabria ma anche a livello nazionale. L’attenzione che la Regione dovrà rivolgere al Coni nella prossima legislatura – conclude l’esponente del Pd – dovrà essere molto alta. Sono certo che con il presidente Condipodero e la sua giunta sapremo lavorare in sinergia per il bene dello sport regionale”.