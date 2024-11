«Stiamo dando un nuovo impulso all’iter tecnico per l’adeguamento sismico e la creazione dell’asilo nido nel plesso scolastico “Sant’Antonio”». È quanto dichiarato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico a margine del sopralluogo di venerdì scorso nei locali dello storico asilo di via Sandro Pertini. Alla visita hanno preso parte, insieme al Primo Cittadino, anche il Responsabile del Settore Tecnico arch. Michele Politanò e il tecnico di supporto al programma PNRR ing. Andrea Mesiani.

«Riteniamo fondamentale accelerare il percorso che condurrà alla realizzazione delle opere programmate – ha sottolineato l’avv. Antico – e in questo senso ho inteso valutare di persona lo stato dell’arte di un progetto importante per la Comunità cittanovese e, in particolare, per famiglie e bambini. I ritardi vanno recuperati e, sin dal nostro insediamento, abbiamo dato un indirizzo chiaro in questo senso».

Il sopralluogo ha avuto lo scopo di verificare, sul posto, le scelte progettuali dell’intervento di “Riconversione (parziale) dell’edificio scolastico “Sant’Antonio” da destinare ad asilo nido”: l’azione prevede, tra l’altro, la creazione di ulteriori 24 posti per bambini. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea attraverso il “Next Generation Eu” e nell’ambito del PNRR Missione 4 Componente C1 Investimento 1.1 per l’importo di 480mila euro. Il finanziamento è erogato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

«Quanto prima sarà completato l’iter della progettazione esecutiva – ha concluso il Sindaco – ed avviata la fase di esecuzione dei lavori. Tale attuazione si sviluppa contemporaneamente al riavviato e precedente intervento di adeguamento sismico dell’edificio, purtroppo da tempo fermo per un contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori».