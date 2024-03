Il Comune di Cittanova ha compiuto un nuovo passo importante nel percorso di potenziamento della sua compagine burocratica con l’assunzione a tempo indeterminato di dodici nuovi dipendenti. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Cosentino, al fine di garantire il pieno funzionamento degli Uffici dell’Ente in una fase di mutamento della macchina amministrativa dovuto anche al massiccio cambio generazionale in atto, ha corroborato il lavoro di questi anni con nuovi e importanti innesti professionali a cui a breve si aggiungerà il nuovo Comandante della Polizia Locale, per il quale è in atto uno specifico concorso pubblico.

In questo quadro, il Comune nei giorni scorsi ha formalizzato l’assunzione di quattro Operatori Esperti Amministrativi, Cinque Operatori Esperti Tecnici, un Funzionario Amministrativo, un Istruttore Amministrativo e un Funzionario Assistente Sociale. A questi ingressi vanno aggiunti gli ulteriori tre effettuati nel 2023, oltre alle decine di stabilizzazioni e alle numerose progressioni interne perfezionate in questi anni.

“Siamo davvero soddisfatti per il lavoro svolto in materia di ristrutturazione dell’apparato burocratico dell’Ente – ha affermato il Sindaco Francesco Cosentino – e siamo sicuri che i nuovi dipendenti sapranno proseguire l’importante lavoro che nel tempo gli Uffici del Comune di Cittanova hanno svolto al servizio della Comunità, diventando punto di riferimento positivo per l’intero territorio. A tutti i nuovi assunti, l’augurio di buon lavoro nel segno della competenza, della trasparenza e della sana collaborazione per la crescita complessiva del paese. Siamo convinti che, alla fine del nostro mandato, il profondo cambiamento della macchina burocratica restituisca un Ente moderno, professionalmente qualificato e pronto per le tante sfide che attendono gli Enti Locali sin da subito. Siamo pienamente fiduciosi, perché abbiamo investito con convinzione nel lavoro, nella qualità e nel futuro di Cittanova”.