Sara Russo è la nuova assessora comunale con deleghe all’Urbanistica, all’Area Vasta, al Centro storico e alle Grotte di Sant’Angelo. La nomina dell’ormai ex consigliera è arrivata in mattinata ed è stata resa subito esecutiva con la firma del relativo decreto da parte del sindaco Giovanni Papasso.

Con le dimissioni del consigliere Marco Guidi si sono resi necessari alcuni aggiustamenti sia tra le fila del Consiglio comunale e sia tra quelle della Giunta municipale. A prendere il posto di Guidi nella civica assise, infatti, sarà Gianluca Falbo che si è dimesso dalla carica di assessore comunale. Sara Russo, dunque, prenderà il posto di Falbo in Giunta ma con deleghe diverse e il suo scranno in consiglio verrà occupato, a sua volta, da Giuseppe Graziadio. ­Considerato che Falbo rappresentava in Giunta la lista Rinascita, Papasso ha scelto Sara Russo perché ha continuato ad attingere alla suddetta lista considerando gli importanti consensi che aveva avuto e la relativa posizione di elezione occupata. L’ex assessore Falbo, in ogni caso, rimarrà come consigliere delegato con le stesse deleghe che aveva ricevuto da assessore.

Falbo e Graziadio erano i primi due non eletti della lista “Rinascita” schierata al fianco del sindaco socialista alle elezioni e, per scorrimento, sostituiranno Guidi e la Russo. La loro presenza in consiglio sarà di forte e legale aiuto all’azione amministrativa. Allo stesso tempo Papasso ha confermato la delega alla sanità alla consigliera Carmen Gaudiano. Confermati pure ruoli e deleghe degli altri assessori nominati nel 2019 da Papasso dopo la vittoria elettorale.

«Ringrazio il consigliere Guidi – ha commentato il sindaco Papasso – per il lavoro svolto nei circa tre anni di amministrazione. Ribadisco che, nel corso del suo mandato, mai mi ha rappresentato esigenze o problemi di carattere particolare ma mi ha sempre sollecitato problemi di carattere generali e verso gli ultimi. Gli auguro di poter chiarire presto e immediatamente la sua posizione presso gli organi competenti».

Il primo cittadino ha rivolto anche un grande ringraziamento all’ex assessore Falbo per l’affetto, la vicinanza e la fedeltà che ha mostrato nel suo ruolo di diretto collaboratore. Il suo gesto testimonia la bellezza della persona, l’onestà e la produttività dello stesso. «Gianluca Falbo – ha continuato Papasso – ha fatto un passo indietro dimostrando grande senso di responsabilità agendo per il gruppo e non ragionando in modo egoistico: è stata sua determinata volontà la scelta di entrare in consiglio».

«Il più grosso “in bocca al lupo” e gli auguri più sinceri – ha commentato ancora il sindaco Papasso – vanno alla neo assessora Sara Russo a cui ho attributo importanti deleghe che erano nella mia disponibilità e che ho svolto direttamente. Sono sicuro che sarà capace di affrontare al meglio tutte le sfide che la attendono. A lei ho affidato la delega all’Urbanistica per gli importanti strumenti di pianificazione territoriale che andremo ad approvare, quella all’Area vasta per proseguire quel lavoro di riassetto istituzionale nell’area della Sibaritide e del Pollino, quella al Centro storico per lo stato di emergenza dichiarato, per la necessità di procedere alla redazione di un piano di recupero dello stesso e anche per i notevoli interventi di ristrutturazione in atto e in corso di appalto. La nostra intenzione è quello di riqualificarlo e di trovare soluzioni idonee per il recupero del patrimonio edilizio privato. Le ho affidato anche la delega alle Grotte di Sant’Angelo perché dovrà seguire alacremente e con costanza il fascicolo visto che l’obiettivo è di arrivare alla riapertura al pubblico del complesso carsico per la prossima primavera. Con questo riassetto rilanciamo l’azione amministrativa e aggiungiamo un’altra donna alla squadra. Una scelta che dimostra quanto le donne siano importanti per il Governo della nostra città».

Il Sindaco ha comunicato, allo stesso tempo, di aver sottoscritto i decreti per la rinomina dei dirigenti dei diversi settori in cui è stata articolata l’attività amministrativa. Anche nelle dirigenze la presenza femminile è fortemente rappresentata. Il primo cittadino ha approfittato della circostanza per inviare un messaggio di saluto e un vivissimo ringraziamento per il forte e disinteressato sostegno e la qualificata collaborazione a tutti i consiglieri che compongono la maggioranza. Ha ringraziato, infine, il Segretario comunale Ciriaco Di Talia per il costante aiuto e la professionalità dimostrata anche in questa importante occasione.

Sara Russo, imprenditrice classe 1991, è sposata e madre di due figli. Ha conseguito la laurea triennale in Biotecnologia e, successivamente, quella magistrale in Biologia.