Continua l’attività di rifacimento integrale del manto stradale sulle principali arterie viarie cittadine. Completati negli ultimi giorni i lavori nella zona sud, sulle via Ciccarello, sull’adiacente Vico Ciccarello e su via Pio XI. A darne notizia in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese che ha ringraziato operatori e tecnici impegnati nelle attività in corso. Già nelle prossime ore inizierà la scarifica e la successiva bitumazione di via Torrione, sulla quale è programmato un ulteriore intervento di riqualificazione totale del tappetino bituminoso.

Gli interventi seguono il cronoprogramma fissato dal settore Lavori Pubblici secondo le indicazioni a suo tempo individuate con l’indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà nell’ambito del programma Patti per il Sud. Diversi gli interventi già completati ed altrettanti quelli in programma. Dopo via Missori, via Barlaam, via Cantaffio, via Padova, via Itria, via Torrione e viale Umberto Boccioni, è stata la volta di via Macellari a Pellaro, via Vito inferiore e via Gullina ad Archi, cui sono seguiti gli interventi in via del Mare a Punta Pellaro e poi appunto via Ciccarello, vico Ciccarello e via Pio XI, oltre che via Aschenez, via Torrione e successivamente via Possidonea e via Cardinale Portanova.

L’Assessore Albanese ha ancora una volta ringraziato i tecnici delle imprese incaricate, della Società comunale Castore e dell’Amministrazione comunale impegnati nei lavori di rifacimento delle strade, il Dirigente Demetrio Beatino ed i Rup Eleonora Megale e Claudio Brandi.

“Le attività stanno procedendo speditamente – ha commentato l’Assessore a margine dell’ultimo sopralluogo – in queste settimane stiamo approfittando anche dalla chiusura degli istituti scolastici per intensificare gli interventi sulle strade che normalmente risultano più trafficate. Siamo soddisfatti del lavoro svolto ma naturalmente siamo consapevoli che gli interventi che mancano sono ancora diversi. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi al traffico veicolare che si stanno registrando in queste settimane, ma è evidente che una volta completati i lavori ci consegnano man mano un reticolato stradale più sicuro e più decoroso. Ed in questo senso la programmazione effettuata negli anni, grazie all’indirizzo del sindaco Falcomatà, per il rifacimento complessivo delle principali arterie stradali cittadine, sta finalmente dando i suoi frutti”.