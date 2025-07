Esulta la Calabria con il concorso del 10eLotto di giovedì 10 luglio. Come riporta Agipronews, in via Nazionale a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, centrata una vincita da 12.500 euro – premio più alto di giornata – grazie ad un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,1 miliardi da inizio anno.