A qualche giorno dall’elezione del Segretario Nazionale del Partito Democratico, nasce nel circolo di Polistena il “Comitato Per Bonaccini Segretario”, promosso su iniziativa dei tanti iscritti che si rivedono nella proposta dell’attuale Presidente della Regione Emilia Romagna.

Il referente del comitato è Angelo Auddino, giovane trentaduenne neo iscritto del Partito Democratico, che ha già proposto la mozione di Bonaccini durante la fase costituente riservata agli iscritti.

Il “Comitato Per Bonaccini Segretario” nasce con l’intento di rappresentare le istanze di Stefano Bonaccini, ponendosi come presidio di prossimità non solo per gli iscritti, ma di tutti i cittadini che con il loro voto sono chiamati a partecipare alla scelta del prossimo segretario nazionale.

Il nostro ROAD TO PRIMARIE sarà attivo tutti i giorni fino a domenica 26 febbraio, con lo scopo di dare risalto alla scelta di sostenere Stefano Bonaccini come futuro segretario nazionale.

Il presidio è attivo a Polistena, presso la locale sezione del Partito Democratico, sita in via Fiume 25. Qui gli iscritti, i simpatizzanti ed i cittadini interessati avranno a disposizione uno spazio di democrazia e confronto, in cui sarà possibile consultare la rassegna stampa del giorno, dibattere sulle questioni di attualità e approfondire il programma promosso da Stefano Bonaccini per il rilancio del Partito Democratico e della Sinistra Italiana.

In un momento così particolare — con al governo la coalizione più a destra della storia Repubblicana ed un grande partito da rilanciare — le ragioni sul perché Bonaccini sia la Scelta Migliore si riassumono facilmente come di seguito:

Stefano Bonaccini Segretario

Per rendere il PD un partito che si occupa di lavoro e di sviluppo.

Per mettere al centro l’attenzione all’ambiente e all’emergenza climatica.

Per difendere le fragilità, combattere il precariato, le disuguaglianze e le ingiustizie.

Per tutelare i diritti di tutte e di tutti, la sanità e la scuola pubbliche, l’emancipazione, l’inclusione sociale.

Per un’Italia forte, giusta, solidale.