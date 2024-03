Gli occhi sono una delle zone più sensibili del nostro corpo, e prendersene cura fin dall’infanzia è fondamentale per mantenerli in salute. Tutelare la salute visiva dei propri figli è perciò compito di ogni bravo genitore, che facendo attenzione ad alcuni segnali potrà capire se il bambino ha bisogno di una più approfondita diagnosi tramite visita oculistica.

Il primo passo per prendersi cura della vista dei bambini è l’informazione. Vediamo insieme quali sono i difetti visivi che possono presentarsi fin dai primi anni d’età e, in seguito, come è possibile correggerli od evitare che peggiorino.

Astigmatismo

L’astigmatismo è una condizione visiva comune che ha origine da una deformazione della cornea e che impedisce alla persona di mettere a fuoco sia a distanza ravvicinata che a lunga distanza. Questo difetto può essere ereditario e quindi essere presente dalla nascita, oppure può presentarsi più avanti con l’età a causa traumi o di operazioni chirurgiche.

Miopia

La miopia impedisce di vedere bene oggetti a distanza. Anche questo disturbo può dipendere da fattori genetici, tuttavia la miopia può svilupparsi anche a causa dello stile di vita, soprattutto se si trascorrono molte ore in luoghi chiusi.

Ipermetropia

Al contrario della miopia, l’ipermetropia indica una difficoltà nel mettere a fuoco oggetti a distanza ravvicinata. La maggior parte dei bambini soffre di una lieve forma di ipermetropia fin dalla nascita, in quanto l’occhio non è ancora completamente sviluppato. Nella maggior parte dei casi questo difetto scompare naturalmente con l’avanzare dell’età. Tuttavia, se trascurata l’ipermetropia può causare l’esotropia accomodativa, ovvero una condizione per la quale gli occhi si incrociano per compensare il difetto visivo.

Consigli utili