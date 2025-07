Soverato, Italia Viva: Una nuova iniziativa che rafforza la costruzione del partito in Calabria

Partecipata assemblea di iscritti a Soverato, alla presenza di Filomena Greco, coordinatrice regionale di Italia Viva e di molti amministratori locali della provincia di Catanzaro. Tanti anche i volti nuovi di persone che si sono avvicinate al partito in tempi recenti, a testimonianza dell’apprezzamento della posizione del partito nell’area riformista. Ma soprattutto tanti gli amministratori locali, ex Sindaci e Consiglieri comunali, conquistati dall’attivismo del partito che ha saputo tessere una rete di collegamenti e di connessioni sul territorio che in pochi mesi ha restituito visibilità e gradimento ad Italia Viva. L’appuntamento di Soverato sarà replicato anche nelle altre province. “Saranno ripetuti incontri nel corso delle prossime settimane per rafforzare l’ossatura del partito sia a livello regionale che provinciale e comunale. Un passaggio indispensabile per rendere Italia Viva protagonista delle prossime competizioni elettorali” , lo ha anticipato Filomena Greco che oltre a presiedere i lavori dell’assemblea ha voluto dare una scossa alla comunità di iscritti e simpatizzanti: ” Abbiamo tanto lavoro da fare, ma quelle che ci attendono sono delle sfide entusiasmanti: riportare il riformismo al governo della Calabria e dei suoi territori, sostituendo la politica del fare al chiacchiericcio inconcludente cui ci ha assuefatto la politica della nostra regione. Noi non andiamo in vacanza.”