Autentico colpo di mercato messo a segno dall’A.S.D. Cittanova Calcio nell’immediata vigilia della preparazione precampionato.

Il Direttore Sportivo Gianni Condemi ha concretizzato l’ingaggio di Blas Dante Tapparello, calciatore argentino classe 95, cresciuto nel Lanus e che può vantare, nel proprio curriculum, esperienze anche in Portogallo.

Una punta centrale di piede mancino, che può essere impiegato anche come esterno su entrambe le fasce, capace di superare negli ultimi due campionati la quota di 20 goal a stagione.

Tapparello rappresenta, per il gruppo a disposizione di Mister Nocera, un vero e proprio valore aggiunto che la Società ha voluto fortemente acquisire per completare ulteriormente una rosa già competitiva ai massimi livelli.

L’arrivo del forte argentino conferma, ove ve ne fosse bisogno, la chiara volontà del Presidente Contestabile e di tutti i dirigenti di allestire una squadra capace di regalare soddisfazioni a tutto l’ambiente puntando senza riserve al salto di categoria.

Da domani parlerà il campo e la Società chiederà a tutti, squadra e team tecnico-organizzativo, il massimo impegno, anche per gratificare gli sforzi fin qui fatti per riportare i colori giallorossi al vertice del calcio dilettantistico calabrese.

In questa ottica sono state effettuate le scelte, al solo scopo di costruire una squadra con il giusto spirito di appartenenza e di attaccamento alla maglia, condizioni indispensabili per costruire un gruppo unito e vincente.