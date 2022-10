Il prolungamento dell’estate con temperature elevate e mancanza di piogge, in agricoltura può arrecare seri danni. Considerato il protrarsi di tale situazione, Coldiretti Reggio Calabria ha inviato una richiesta ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica per il prolungamento della stagione irrigua.

Con l’opportuna irrigazione si riuscirà a mantenere l’equilibrio in colture prossime alla produzione, agrumi e kiwi in particolare ma anche orticole in pieno campo.