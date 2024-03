CLEMENTE CORVO PREMIATO DAL CIRCO M. ORFEI: IL FESTIVAL CHE UNISCE INTRATTENIMENTO, CULTURA E SPIRITUALI

In un clima di festa che avvolge la Piana di Gioia Tauro, il Circo M. Orfei continua a mietere successi straordinari, diventando non solo un punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità ma anche un simbolo di comunità e inclusione sociale. Al centro di questo trionfo, troviamo una figura che con dedizione e passione ha reso possibile tutto ciò: Clemente Corvo, il quale ha recentemente ricevuto un onore che va ben oltre il riconoscimento professionale, paragonabile solo a quello precedentemente conferito a figure di eccezionale statura morale come Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.

Ieri, durante lo spettacolo serale al Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, la direzione del circo ha voluto rendere omaggio a Corvo per il suo impegno instancabile nell’organizzazione dell’evento. E’ grazie anche alla sua visione ed ai suoi sforzi che il circo è stato presentato al gran completo, arricchendo la piana di Gioia Tauro di uno spettacolo senza precedenti e che ha saputo attirare l’attenzione di migliaia di persone, inclusi i residenti di città e paesi limitrofi come Mileto, Paravati, Bagnara Calabra e Scilla.

Il premio donato a Clemente Corvo, un circo in miniatura realizzato da un noto artista, simboleggia l’importanza e l’unicità del suo contributo. Questo gesto ha sottolineato la profonda gratitudine della famiglia Martini e Orfei per l’opera di Corvo, il quale con modestia ha dichiarato di essere semplicemente mosso da passione e dedizione verso il circo e la sua comunità.

La carriera ventennale di Corvo nel mondo circense è stata caratterizzata da un impegno costante a portare nella piana di Gioia Tauro e in tutta la Calabria spettacoli di alta qualità, con un occhio di riguardo per l’inclusione sociale. Ha sempre incoraggiato le direzioni delle scuole a organizzare giornate dedicate ai ragazzi diversamente abili e alle famiglie meno abbienti, assicurandosi che tutti potessero godere della magia del circo. Il suo lavoro ha ottenuto il patrocinio di numerose città della piana, rafforzando il legame tra l’evento e il territorio.

Un altro aspetto significativo del lavoro di Corvo è stato il suo impegno nella vita pastorale all’interno del circo, promuovendo la celebrazione della Santa Messa e supportando gli artisti e il personale nella pratica religiosa. Queste iniziative hanno rafforzato il senso di comunità e appartenenza tra i membri del circo, contribuendo a creare un ambiente più coeso e solidale.

In vista della Pasqua, non c’è dubbio che il circo M. Orfei rappresenti un’attrazione imperdibile per chiunque si trovi nella Piana di Gioia Tauro. Grazie al lavoro di persone come Clemente Corvo, il circo non è solo un luogo di intrattenimento ma diventa un vero e proprio festival internazionale che celebra la cultura, l’inclusione e la spiritualità. È questo spirito di comunità e condivisione che rende il circo M. Orfei un evento unico nel suo genere, un luogo dove l’arte, la passione e il cuore si incontrano per regalare momenti indimenticabili.