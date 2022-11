“In riscontro alla richiesta di affissione del manifesto del movimento politico-culturale “VIVA CITTANOVA VIVA” si comunica che l’Amministrazione Comunale, per esigenze legate alla visita di Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco, ha acquisito tutti gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni sul territorio comunale dal 01 al 10 novembre c. a.. Pertanto l’affissione del summenzionato manifesto sarà possibile a partire dalla data del 11 novembre c.a. dopo l’avvenuto pagamento del diritto di affissione pari a € 26,46.

cordiali saluti”

Dunque, a fronte di una legittima richiesta di affissione di un Manifesto politico, il Movimento Viva Cittanova Viva è stato informato “che l’amministrazione comunale, per esigenze legate alla visita di Alberto II di Monaco, ha acquisito tutti gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni dal 01 al 10 novembre c.a.“

A questo punto il Movimento ritiene doveroso porsi e porgere le seguenti domande:

1) TUTTI gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni possono essere acquisiti?

2) Che correlazione c’è tra la visita di Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco (al quale con sincera gratitudine viene dato il benvenuto) e TUTTI gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni?

3) Perché non acquisire, ovvero non riservarsi solo alcuni spazi pubblicitari, invece di tutti, ove ritenuto assolutamente indispensabile?

4) Perché zittire per 10 giorni un Movimento di sana e leale opposizione politica?

Cittanova, 1 Novembre 2022.

IL MOVIMENTO VIVA CITTANOVA VIVA