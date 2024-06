«Senza tentennamenti, come promesso ai cittadini, abbiamo già inviato la comunicazione per procedere alle restituzione della macchina di rappresentanza del Comune». A renderlo noto, nella mattinata odierna, il Sindaco avv. Domenico Antico.

Su preciso indirizzo del Primo Cittadino, l’Ente ha effettuato il primo passaggio formale per la chiusura del rapporto di leasing riguardante la vettura in dotazione all’Ente.

Un’attività di revisione della spesa che, disbrigate le formalità previste dal contratto, consentirà alle casse comunali di risparmiare risorse di bilancio.

«Un segnale che riteniamo non solo simbolico – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – ma anche vicino al sentire della Comunità. Ogni azione di revisione della spesa, piccola o grande che sia, mira a recuperare denaro pubblico da reinvestire in politiche davvero utili alla collettività. Abbiamo deciso di espletare il nostro mandato amministrativo supportati dalle nostre autovetture o, in casi eccezionali, dai mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale. È tempo di dare indirizzi chiari, comprensibili per i cittadini e utili per il progetto di rilancio del paese».