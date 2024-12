«Andiamo avanti con due punti importanti del nostro programma, ovvero l’ascolto dei cittadini e la condivisione del percorso amministrativo, mettendo in campo un’operazione di coinvolgimento civico mai vista prima». Così il Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, in apertura dell’incontro dedicato alla presentazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per Piazza Calvario, via Regina Margherita e Piazza Parise. Un appuntamento partecipato e molto utile per illustrare gli indirizzi, i principi e le attività che stanno caratterizzando la progettazione di un’opera dal forte impatto urbanistico, funzionale ed estetico.

All’iniziativa hanno preso parte, insieme al Primo Cittadino, l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni e i componenti del gruppo di lavoro arch. Angelo Chiaro, arch. Maria Grazia Sergi e arch. Elisa Morano.

Gli interventi interesseranno vaste aree adiacenti alla Villa Comunale “Carlo Ruggiero” e consentiranno di ottenere, nel complesso, maggiore fruibilità degli spazi, maggiore sicurezza e una migliore riconoscibilità. Dunque, un programma pensato per «creare un luogo di incontro della Comunità e aumentare il carattere attrattivo di un’area a forte vocazione turistica».

Il Progetto, che potrà contare su somme pari a 2,2 milioni di euro, è finanziato dal Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS). Il Rup di progetto è il tecnico comunale ing. Vincenzo Predoti.

«La disponibilità al confronto dimostrata dai tecnici, che ringrazio per il lavoro svolto – ha sottolineato il Sindaco – ci ha consentito di apportare alcune modifiche al progetto. Il lavoro di coordinamento prezioso svolto dall’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni è servita a rendere più efficace e rapida l’azione amministrativa. Non di meno, importante è stato l’impegno costante e competente del RUP ing. Vincenzo Predoti. Un lavoro di squadra che ha potuto contare sullo spirito di collaborazione di tutti e sulla piena condivisione di un obiettivo».

«Stiamo guardando all’omogeneità del piano di opere pubbliche – ha spiegato l’Assessore dott. Sirianni – nel segno della trasparenza e della condivisione. È chiaro che gli interventi che oggi mettiamo in campo devono tenere conto del percorso di redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale, su cui bene sta lavorando il Vicesindaco dott. Francesco Sgambetterra. I punti cardine su cui stiamo ragionando sono la sostenibilità economica e la sostenibilità ambientale delle opere. Questo in termini generali. Per quanto riguarda il Progetto di rigenerazione e riqualificazione per piazza Calvario, via Regina Margherita e piazza Parise, siamo in una fase avanzata. Entro fine gennaio contiamo di avere la progettazione definitiva, così da poter mandare le opere alla Stazione Unica Appaltante. Concluso l’iter di aggiudicazione si inizierà ad operare, facendo molta attenzione a non pregiudicare la prossima stagione estiva. A nostro avviso, i lavori potrebbero concludersi entro la fine del 2025».

Numerosi gli interventi pervenuti da parte di referenti di associazioni, cittadini, tecnici ed esercenti dell’area di piazza Calvario. Un momento di concreta partecipazione civica alla vita amministrativa che ha raccolto la soddisfazione dal Sindaco di Cittanova: «stiamo mettendo in campo un nuovo modello di governo del paese».