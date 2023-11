Cittanova festeggia la giornata di Ognissanti con un evento straordinario alla presenza dei Vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria guidati dal comandante ing. Antonio Casella. Si depone una corona di rose ai piedi della statua del S.S. Rosario posta ad oltre venti metri d’ altezza sulla facciata della Chiesa stessa. La Parrocchia è Santuario da 24 anni.

La prima corona e’ stata deposta dopo 88 anni dalla posa in opera della Statua marmorea realizzata dal maestro Francesco Jerace nato a Polistena nel 1853.

La Santa Messa officiata da Salvatore Giovinazzo sacerdote di Cittanova e’ stata partecipata da numerosi fedeli giunti anche dai paesi vicini.

Dopo l’ omelia, i canti del coro Parrocchiale di Cittanova, hanno accompagnato i vigili del fuoco i quali assieme al Parroco hanno raggiunto il sagrato.

Nella piazza antistante la Chiesa, due vigili si sono avvalsi del cestello dell’ autoscala del Comando per portare la corona di rose rosse sul campanile. Anche il Sacerdote ha indossato l’ elmo colore argento

” Il mio gesto vuole essere un abbraccio dato ai miei vigili impegnati costantemente a sostegno e tutela della nostra Nazione”.



Dopo la benedizione, l’omaggio floreale viene consegnato da parte dell’ Associazione Philene a due pompieri i quali si sono portati a venti metri d’ altezza tra gli applausi e la commozione dei presenti. Tra le autorità anche il Comandante ing. Carlo Metelli vicario della direzione centrale per l’ emergenza, già Comandante dei vigili del fuoco della provincia di Reggio Calabria.

“Siamo un grande famiglia dichiara il Comandante e come tale e’ bello condividere anche le tradizioni”.

La prima corona e’ stata deposta sei anni fa da Francesco Giovinazzo caporeparto del distaccamento di Polistena presente anche oggi, tra le numerose autorità civili e militari.