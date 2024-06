La coalizione Uniamo Cittanova, nuovamente a Piazza San Rocco per incontrare la Comunitá Cittanovese

La coalizione Uniamo Cittanova, dopo la massiccia presenza di persone registrata in occasione della presentazione della lista,

incontrerà oggi 1 giugno, alle ore 17:30 in Piazza San Rocco i Cittanovesi, per illustrare ulteriormente il proprio programma amministrativo, approfondendo alcuni temi di particolare importanza per il futuro del paese.

Nel corso dell’evento, come indicato nell’avviso diffuso pubblicamente nei giorni scorsi, interverranno i candidati al Consiglio comunale e concluderà l’avv. Domenico Antico, candidato a Sindaco.