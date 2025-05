Palmi aderisce al portale “Impresa in un giorno”

È stato presentato oggi, alla presenza degli imprendiotri, professionisti e cittadini, il portale “Impresa in un giorno”, il servizio telematico del Comune di Palmi per la gestione delle pratiche SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Oltre al Sindaco Ranuccio, all’Assessore Celi, al responsabile dell’Area finanziaria Macino ed alla responsabile servizio SUAP Iannelli, hanno relazionato Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria e la Responsabile del servizio, Paola Borgia. L’attivazione del servizio è stata possibile grazie al lavoro sinergico tra gli uffici comunali e il supporto della Camera di Commercio.

Il Comune di Palmi compie così un ulteriore passo in avanti nel percorso di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

“Siamo orgogliosi di introdurre nel nostro Comune uno strumento che riduce la distanza tra cittadini e istituzioni” – ha affermato il Sindaco Giuseppe Ranuccio – “Impresa in un giorno” significa meno burocrazia, più trasparenza e soprattutto più opportunità per chi decide di investire sul nostro territorio. L’innovazione amministrativa è una priorità per questa amministrazione e continueremo a lavorare per offrire servizi sempre più moderni, digitali e vicini alle persone”.

Il portale consente di gestire ogni fase dell’attività imprenditoriale – dall’avvio alla modifica fino alla cessazione – con un’interfaccia semplice, accessibile e costantemente aggiornata. Sul punto l’Assessore al Bilancio, tributi e politiche economiche Salvatore Celi ha dichiarato: “Attraverso l’adesione al portale “Impresa in un giorno” offriamo a cittadini, imprese e professionisti uno strumento concreto per semplificare le procedure burocratiche. Grazie a questo servizio sarà possibile presentare pratiche, segnalazioni e istanze in modo completamente digitale, con tempi di lavorazione certi, trasparenza e maggiore efficienza amministrativa. È un segnale forte di una pubblica amministrazione che vuole essere alleata di chi crea lavoro e sviluppo”.