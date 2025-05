Reggio Calabria, La Svolta: “I consiglieri di Forza Italia hanno sbagliato Comune”

«Apprendiamo, con sorpresa, che i consiglieri comunali di Reggio Calabria, Federico Milia e Roberto Vizzari, siano candidati alle prossime elezioni amministrative del Comune di Scilla. Non si spiega, altrimenti, la loro accorata reprimenda nei confronti del consigliere regionale Giovanni Muraca, già autorevole esponente del Gruppo La Svolta, che, recentemente, ha ricostruito l’esatto iter amministrativo relativo al finanziamento riconosciuto per la riqualificazione del porto della perla del Mar Tirreno». Lo affermano i componenti della lista La Svolta che, in una nota stampa, evidenziano «lo sforzo, fine a se stesso, dei colleghi di Forza Italia concentrati su temi e questioni che, nemmeno per sbaglio, riguardano il circondario comunale reggino».

«Sarebbe curioso – sottolineano – soltanto pensare che Milia e Vizzari possano aver prestato la loro immagine ed il loro nome ad altri che non hanno né la forza, né il coraggio o il pudore di tentare di smentire la corretta disamina fornita da Giovanni Muraca nell’addossare al centrodestra la responsabilità di riconoscersi meriti che, assolutamente, non spettano a nessun altro se non a chi, prima del commissariamento del Comune scillese, ha lavorato affinché 5 milioni di euro arrivassero per il rilancio di un’infrastruttura fondamentale e decisiva per lo sviluppo socioeconomico di quel territorio. Finanziamento che è stato poi avviato e mantenuto grazie al lavoro della Commissione Prefettizia che ha interloquito con la Regione Calabria».

«Evidentemente – continuano – Federico Milia e Roberto Vizzari, che a Scilla non sono candidati, hanno pensato bene di proiettare le loro attenzioni su un’altra area geografica del territorio considerata l’inconsistenza e l’improduttività della loro azione politica in città e fra i banchi del consiglio comunale di Reggio Calabria».

«Fuori dal paradosso – concludono da La Svolta – teniamo a sottolineare la totale incapacità del centrodestra reggino nel condurre un’opposizione propositiva all’interno di Palazzo San Giorgio che, per ogni comunità che si rispetti, potrebbe avere un ruolo importante nella condizione della macchina amministrativa. E se questo può, comunque, essere un vantaggio in chiave politica, è sicuramente un elemento di riflessione per i cittadini disorientati da un’attività schizofrenica e totalmente fuori contesto. Se è questa la qualità della destra reggina, non si meraviglino gli estensori dell’ennesimo sconclusionato comunicato stampa, se i reggini continuano a denunciare l’assoluta inconsistenza delle loro uscite pubbliche”.