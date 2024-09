E’ settembre, andiamo: è tempo di fare! L’associazione di volontariato “RENI & SALUTE”, AFFILIATA FIR CALABRIA SUD, diventa operativa. Raccogliendo la proposta di Pino Gentile, presidente della Pro Loco di Cittanova, è stata allestita una sede sociale, che fungerà da laboratorio per le diverse attività che i soci si propongono di sviluppare, presso l’ex Asilo S. Antonio di Cittanova, in un contesto strutturale che è diventato il cuore pulsante delle associazioni del volontariato cittanovese. Per rendere viva ed accogliente la loro sede i soci hanno lavorato alacremente e con entusiasmo nel corso dell’estate. Tutto è pronto. Sabato pomeriggio p.v., presso la suddetta sede, si terrà una riunione assembleare aperta anche a tutti coloro che intendono cooperare per lo sviluppo di percorsi sanitari e sociali a beneficio dei cittadini fruitori di servizi per la prevenzione e la cura delle malattie renali. E’ in programma che il presidente dell’Associazione, il medico nefrologo Vincenzo Bruzzese, esperto di sanità nel settore specialistico delle malattie renali, faccia una relazione introduttiva per presentare le finalità statutarie di RENI & SALUTE, in linea con lo Statuto della FIR (Fondazione Italiana del Rene – ETS). Egli ci ha già anticipato che nell’occasione ribadirà che l’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che possano apportare benefici alla collettività e alle persone svantaggiate. L’Associazione – prosegue Bruzzese – intende sviluppare la mission di promuovere il progresso scientifico per “rendere la vita migliore”, con lo scopo di prevenire le malattie del rene e delle vie urinarie, di migliorare lo stato di salute e di benessere dei pazienti affetti da queste malattie e dei loro familiari, nonché di aumentare la disponibilità degli organi ai fini del trapianto. La stessa associazione è aperta alla partecipazione ed ai contributi di tutti coloro che direttamente ed indirettamente lavorano nel campo nefrologico o che vogliono impegnarsi per lo sviluppo di percorsi sanitari, sociologici e sociali a beneficio dei cittadini fruitori di servizi per la prevenzione e la cura delle malattie renali. In tale contesto, RENI & SALUTE, in linea con le norme statutarie della FIR, intende collaborare con altri Enti no profit, Fondazioni, Enti Pubblici ed Enti Privati, che perseguono analoghe finalità statutarie. In particolare sarà al fianco della sezione cittanovese dell’AIDO, magistralmente guidata da Zino Polimeni ed incastonerà le proprie azioni nel panorama idealistico per la costruzione della CITTÀ DELLA PIANA, in sintonia con il suo presidente Armando Foci e con tutti coloro che si stanno prodigando affinché si realizzi un miglioramento della vita sociale nel territorio pianigiano.