Inaugurata ieri la nuova sede della “Bcc Calabria ulteriore”. Un gioiellino di tecnologia. La Banca nata 101 anni fa, si rifà il look puntando a dare aiuto alle imprese e alle famiglie locali in un momento drammatico del nostro paese.

Erano presenti il presidente Sebastiano Barbanti, la vicepresidente Clelia Bruzzì e i consiglieri di amministrazione Paolo Germanò, il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino e tutti i dipendenti della banca, così come tantissimi cittadini che hanno voluto essere presenti all’evento di inaugurazione.