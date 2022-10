I tragici episodi che stanno caratterizzando in questi giorni l’Iran e che vede una intera popolazione opporsi alla dittatura degli Ayatollah ed alla privazione delle libertà individuali, con particolare riguardo alla situazione delle donne, non può certamente lasciare indifferente la comunità scolastica che, in quanto collettività educante, ha il dovere di formare libere coscienze in grado di esercitare autonoma capacità espressiva.

In tale ottica gli studenti del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” hanno autonomamente inteso esprimere la loro solidarietà e vicinanza ad una popolazione che sta soffrendo ed in particolar modo a quelle donne vittime di una cultura arcaica che le vede inesorabilmente relegate ad un ruolo di totale sottomissione e quasi di schiavitù nei confronti degli uomini.

Pertanto, in occasione dell’assemblea ordinaria degli studenti, indetta per giorno 24 ottobre p.v. a partire dalle ore 9:00, gli studenti del Guerrisi dedicheranno una parte della loro riunione ad una riflessione collettiva sulla situazione delle donne in Iran e più in generale in tutte le parti del mondo in cui la figura femminile è ancora considerata inferiore e da sottomettere; al termine dell’assemblea gli studenti, in segno di solidarietà, si sottoporranno volontariamente al “taglio della ciocca” diventato ormai il simbolo universale della lotta delle donne di tutto il mondo contro le discriminazioni sessiste.

Alla manifestazione prenderà parte anche una delegazione di studenti del locale liceo classico “V. Gerace”.