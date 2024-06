C’è la nuova giunta comunale del sindaco di Cittanova Domenico Antico e che oggi sarà presentata nel primo Consiglio Comunale che si terrà alle ore 17.30.

Ecco i nomi degli assessore e del presidente del consiglio comunale in anteprima:

Vicesindaco Francesco Sgambetterra (Fratelli d’Italia)

Daniele Sirianni (A testa alta);

Rita Morano (A testa alta);

Patrizia Iamundo (Viva Cittanova Viva)

Il Presidente del Consiglio sarà Francesco Rao (A testa alta)

Vicepresidente del Consiglio Comunale Francesca Caminiti (A testa alta)

La composizione della squadra amministrativa riporta fedelmente il numero dei consiglieri comunali per ogni gruppo politico che ha sostenuto Domenico Antico alla carica di sindaco: quattro in quota “A testa alta”, due in quota “Viva Cittanova Viva” e due in quota “Fratelli d’Italia”. E completano il Consiglio Comunale i quattro della minoranza.