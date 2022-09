Accogliamo con estrema soddisfazione, oltre che con piacere e orgoglio, la notizia del nuovo riconoscimento letterario ottenuto da Antonio Orlando in ambito nazionale. Con l’opera “La leggenda rossa”, il professore e scrittore cittanovese ha trionfato alla terza edizione del premio internazionale “Kanaga” di Arcore nella sezione saggistica, raccogliendo l’ampio consenso di giuria e lettori.

Un successo che non sorprende, quello di Orlando, ma che piuttosto ne ribadisce le qualità narrative e storiografiche, da tempo punto di riferimento per i processi di riscoperta e valorizzazione dell’identità e della storia calabrese. Il riconoscimento, inoltre, premia il suo personale percorso di ricerca pluridecennale e autentico, fortemente ancorato a valori umanistici, sempre vissuto nel segno di un amore incondizionato per la verità e le radici di comunità e luoghi.

In questa occasione, Antonio Orlando ha riportato alla luce un episodio di storia “particolare”, legato alle prime elezioni politiche italiane a suffragio universale per gli uomini: la lotta tra i candidati di Cittanova Giovanni Alessio e Francesco Arcà, con la vittoria del secondo, socialista dalle pulsioni rivoluzionarie. Un ulteriore tassello di memoria condivisa che la nostra comunità può incastonare nel mosaico della comune memoria.

Da diversi anni, l’Amministrazione Comunale ha incrociato il lavoro instancabile e appassionato di Antonio Orlando, condividendone le ambizioni di rilancio della storiografia locale. A lui sono stati affidate importanti pubblicazioni patrocinate dal Comune: dal racconto del bombardamento Alleato del 20 febbraio del 1943 alla ricostruzione dell’eccidio di Acquappesa.

Con il premio “Kanaga” il professore Antonio Orlando conferma la straordinarietà della sua opera intellettuale. A lui, da parte dell’intera Amministrazione Comunale, le congratulazioni più sincere per questo nuova affermazione in campo letterario e culturale, con l’auspicio che il futuro riservi nuove occasioni di proficua collaborazione al servizio della verità, della storia e dell’identità cittanovese.