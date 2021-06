Soddisfazione, orgoglio ed apprezzamento per l’alta onorificenza di cui è stato insignito il Magnifico Rettore dell’Università di Macerata prof. Francesco Adornato.

In occasione delle celebrazioni per la 75° Festa Nazionale della Repubblica l’illustre concittadino riceverà il diploma dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un riconoscimento destinato agli italiani che si sono distinti “per il lavoro svolto nella società civile, a favore dell’innovazione, dell’impegno civico, dell’arte, della musica, della ricerca, della formazione”.

Nel caso del prof. Adornato premia il merito di una persona che, lungo tutto il percorso umano e professionale, ha sempre onorato il principio del lavoro come pilastro della società.

Il riconoscimento, che sarà consegnato oggi allo Sferisterio di Macerata, premia questo impegno e gli indiscutibili meriti acquisiti dal Rettore Adornato nella sua veste di accademico, di giurista, di scrittore, senza mai tralasciare la passione civile.

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la comunità cittanovese esprimono al concittadino, sempre legato alle proprie radici e costantemente vicino al paese di origine, le più fervide congratulazioni e lo ringraziano per quanto continua a fare tenendo alto il nome di Cittanova.