Di Aurora Maria Molina

Domenico Muscari Tomaioli

Vincenzo Luccisano

Sofia Demoro

Michele Gangemi

Caro sindaco,

parliamo in quanto alunni del liceo classico di Cittanova con al cuore la situazione della nostra cittadina, la quale presenta delle ottime potenzialità che possono però essere sviluppate solo grazie ad un forte impegno da parte delle autorità.

Sono sotto gli occhi di tutti diverse situazioni che si stanno ormai incancrenendo, dunque ci permettiamo di suggerirle alcune criticità che noi riteniamo essenziali:

1) L’ospedale cittadino è al disastro più assoluto. C’è bisogno di uno sforzo completo e di un’azione politica seria per rilanciarlo e dare certezze a noi cittadini, in modo tale da poterci fidare.

2) La viabilità ci lascia molto perplessi. Non è pensabile che non ci si occupi di finanziare almeno la pulizia delle cunette e il rifacimento delle strade, o per lo meno quelle ex provinciali. Lo spostamento dei cittadini è costantemente messo in pericolo, poiché le questioni di sicurezza della strada sono, se non totalmente, per gran parte ignorate.

3) Creare delle condizioni, con i fondi del PNRR e i fondi di coesione, per un’area turistica che possa diventare attrattiva in tutto il mondo. La città è ricca di risorse turistiche, per cui vi consiglieremmo di concentrare gli sforzi nel turismo montano per valorizzare lo Zomaro, Vacale e di conseguenza, certamente, Cittanova, che diventerebbe una gettonata meta. Siamo certi che queste attività porterebbero ad una ricaduta economica importante per tutti.

L’economia è inoltre recuperabile con l’organizzazione di eventi attrattivi, iniziative che possano far arrivare a Cittanova visitatori, turisti che la rendano una delle città protagoniste della piana.

4) Ulteriormente, la città ha bisogno di maggior sicurezza, per noi cittadini e per gli imprenditori già esistenti o che desiderano investire nella nostra città. Inoltre, sarebbe necessario garantire più controlli stradali.

5) Per noi giovani è fondamentale avere delle strutture sportive pubbliche che ci permettano una sana competizione ed un impegno agonistico. Come esempi, si potrebbero creare delle strutture pubbliche che riguardino palazzetti, piscine coperte, campi da tennis, da poter finanziare con il credito sportivo.

Le nostre richieste, sindaco, provengono dall’amore per la nostra Città. Vogliamo rimanere a Cittanova, lavorarci, viverci, poiché qui abbiamo cominciato la nostra vita, e qui vogliamo continuarla.