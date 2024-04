Verrà avviato sabato 20 aprile il percorso di dialogo e ascolto per la realizzazione del Piano Strutturale Comunale. Il Comune di Cittanova è al lavoro la realizzazione del PSC nel quadro di un percorso partecipato, aperto e innovativo che servirà ad ottenere un risultato strategico il più condiviso possibile con la Comunità. Nel corso del primo incontro si procederà ad un momento di confronto sulla tematica insieme ai cittadini, alla presenza di amministratori e di numerose figure tecniche.

L’obiettivo è quello di ascoltare, recepire e sintetizzare le diverse visioni dei cittadini al fine di tradurle in politiche urbane e territoriali in grado di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittanovesi.

Alla base della costruzione del PSC di Cittanova c’è la creazione di un Sistema Integrato di Conoscenza Strategica, quale strumento di supporto allo studio del territorio e alle decisioni strategiche partecipate.

La partecipazione dei cittadini in questo processo dovrà essere un esercizio costante e consapevole all’interno di un “laboratorio stabile”, anche grazie all’uso di tecnologie e strumenti diversificati.

Questo percorso consentirà di intraprendere un confronto collettivo concreto e dal basso che condurrà ad un nuovo modo di pensare allo sviluppo complessivo del paese, dando inizio a una discussione profonda che vedrà l’impegno di amministratori presenti e futuri, degli uffici comunali, di tecnici ed esperti, di intellettuali, delle associazioni, degli operatori economici e di tutti i cittadini. Per il Comune di Cittanova è l’occasione per mettere in atto una pianificazione che possa rispondere adeguatamente ad esigenze diversificate nel breve periodo (2030) e nel periodo medio-lungo (2050).

Per questi motivi, si invita la Cittadinanza al primo incontro di avvio del laboratorio stabile di partecipazione per il PSC di Cittanova che avrà luogo sabato 20 aprile 2024 nella sede dell’Ufficio Tecnico comunale, in Piazza Croce, a partire dalle ore 09:30.

Nel corso della giornata, fino alle ore 14,30, si susseguiranno una serie di tavoli tematici finalizzati all’ascolto diretto degli attori sociali, degli operatori economici e dei cittadini, nonché alla raccolta delle istanze del territorio.

È gradita la produzione di analisi, studi ed ogni altra documentazione ritenuta utile a supporto dei contenuti proposti.