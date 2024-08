“A seguito dei fatti di cronaca che hanno interessato il territorio di Cittanova nell’ultima decade del mese di luglio 2024, il Consiglio comunale, all’unanimità, esprime sentimenti di solidarietà e vicinanza ai destinatari di tali incresciosi eventi unitamente alla ferma condanna verso qualsiasi forma di violenza, prevaricazione e illegalità. All’Azienda Eco Piana, ai dirigenti e ai collaboratori, si porgono la solidarietà e la vicinanza per l’incendio che ha interessato uno dei capannoni di stoccaggio del rifiuto organico dell’impianto sito sulla Strada Provinciale 1. Un fatto grave che mette in difficoltà una realtà imprenditoriale positiva e virtuosa di Cittanova nella quale sono occupate persone residenti sul territorio comunale e nella Piana di Gioia Tauro. In attesa di riscontri da parte degli organi inquirenti, al fine di comprendere con certezza le cause dell’accaduto, il Consiglio Comunale, una volta accertata la natura dell’evento, si impegna ad intraprendere tutte le azioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, per la tutela dell’Ente, della Comunità cittadina, delle famiglie e delle realtà produttive che costruiscono benessere e lavoro sul territorio nel rispetto della legalità. Al Comitato per la valorizzazione di Monte Cucudo, al suo Presidente Vincenzo Condomitti e a tutti i volontari, da anni impegnati nella virtuosa azione di riscoperta, valorizzazione e promozione di uno degli angoli montani più suggestivi e identitari del territorio cittanovese, il Consiglio comunale, porge la piena solidarietà per il deprecabile atto vandalico che ha causato il danneggiamento del cannocchiale panoramico, donato di recente dal Comune di Cittanova. Al contempo, oltre a condannare il gesto, di concerto con l’Amministrazione comunale, si ribadisce la totale collaborazione al Terzo Settore locale per tutti quei percorsi, sociali e culturali, volti alla crescita complessiva della Comunità e del territorio nel solco della partecipazione e della cittadinanza attiva. Il Consiglio Comunale ribadisce la totale fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, Istituzioni e Autorità a cui si guarda con rispetto e gratitudine e verso le quali rinnova la piena collaborazione. Il Consiglio Comunale, riconoscendo nella giustizia e nella legalità i valori fondanti per una società civile e compiuta, si pone senza tentennamento alcuno a baluardo contro qualsiasi forma di ingiustizia e sopruso, agendo nella direzione dell’impegno concreto al sostegno di politiche volte alla valorizzazione della bellezza della cultura, della legalità e della partecipazione sociale ai processi virtuosi di crescita collettiva”.